Kavala Fresk Feastival junta cavala e Tubarões Azuis numa celebração

Este sábado, 11 de Julho, a ilha de São Vicente volta a celebrar a rainha Cavala, numa grande festa da gastronomia, da cultura, da música e do desporto. A 14.ª edição do Kavala Fresk Feastival (KFF) vai transformar a Avenida Marginal e a Rua de Praia num verdadeiro momento de celebração da cavala e da participação dos Tubarões Azuis no Mundial. A criatividade à volta da cavala será mostrada pelos vários restaurantes e grelhas que vão participar no evento.

Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, Conceição Delgado, da equipa de produção do Kavala Fresk Feastival, explica que a maior novidade da décima quarta edição é a celebração dos Tubarões Azuis, que participaram pela primeira vez no Mundial de futebol.

A organização promete continuar com a mesma linha de identidade do Kavala Fresk Feastival, no qual terão espaço as várias vertentes do evento, tendo como base a cavala: a parte gastronómica, com a Cavala no Prato, na Brasa e Gourmet.

"A nossa montra, onde trazemos a produção local e nacional, serve para engrandecer o produto nacional, que é substancioso para a nossa alimentação. É trazer tudo aquilo que de bom produzimos em Cabo Verde e que faz parte do Kavala Fresk", explica.

Segundo Conceição Delgado, além da parte gastronómica, que é a principal, existe também a componente cultural do Kavala Fresk, na qual haverá actuações de artistas nacionais com grande impacto na música cabo-verdiana.

"Teremos a Kavala no Meio do Mar, que é um concerto intimista, durante o qual vamos realizar uma volta na nossa baía, num barco, com voz e violão, acompanhados de um momento de degustação. É um dos momentos mais lindos do Kavala Fresk Feastival, em que as pessoas terão a oportunidade de ver a cidade, a nossa bela baía e a paisagem urbana, a partir do nosso mar", relata.

Na parte do Carnaval, disse que será criado um espaço dedicado aos grupos carnavalescos, de forma a angariar também fundos para a próxima Festa do Rei Momo.

"Lá também temos um palco, onde trazemos a música mais voltada para o Carnaval. Temos o espaço náutico, com actividades náuticas, no qual vamos trazer sempre a corrida de bote, para podermos resgatar actividades que temos vindo a perder ao longo do tempo", indica.

A corrida de bote é uma actividade náutica que, basicamente, já não é realizada em Cabo Verde. "E, no Kavala Fresk, teremos a oportunidade de fazer uma competição com botes que vêm de zonas piscatórias como Salamansa, São Pedro e Baía".

Ainda na parte do desporto, Conceição Delgado realça que haverá provas de natação.

"Ainda na parte do desporto, teremos a componente dedicada às crianças, porque o Kavala Fresk é um evento ao qual se pode levar a família toda. Neste sentido, nas actividades desportivas, temos modalidades básicas, como o 3x3, que chamamos de Cavala no Cesto. Temos também uma competição de crianças, dos oito ou nove aos 16 anos de idade, que participam numa prova infantil, no campo de basquetebol que temos", aponta.

Este ano, tendo em conta a participação de Cabo Verde no Mundial, será realizado o futebolim, uma competição amigável para jovens.

"O objectivo é desafiar os veteranos do futebol, que já participaram nas competições africanas, a fazerem um pequeno jogo amigável de futebolim, dentro do Kavala Fresk, também para homenagear os Tubarões Azuis", assegura.

Este ano realiza-se o Cavala Lab, um espaço científico dedicado à cavala. Dentro desse espaço científico, a produção vai falar do peixe, do mar e da segurança.

Será ainda realizada uma Roda de Conversa, na qual serão debatidas questões importantes para o nosso desenvolvimento económico e nutricional.

"Vamos chamar as instituições especializadas na matéria, neste caso, grandes parceiros nossos, como o IMar, o Instituto Marítimo, a FAO, os Amigos da Natureza e a Guarda Costeira, que vão dar o seu contributo neste painel", relata.

Conceição Delgado frisa que haverá seis pontos de identidade do Kavala Fresk, que a organização pretende enriquecer todos os anos.

"Isso quer dizer que o Kavala Fresk Feastival é um grande banquete. No fundo, o objectivo do Kavala Fresk Feastival sempre foi a dinamização económica e cultural da ilha de São Vicente e, consequentemente, de Cabo Verde", realça.

Segundo Delgado, quanto mais restaurantes e instituições participarem, maior será o impacto económico, com o aumento do rendimento das famílias, o que considera positivo.

E esse é o objectivo do Kavala Fresk Feastival.

"Estamos com uma média de 35 restaurantes, entre fixos e móveis, e contamos com 18 espaços de peixe na brasa. A procura tem sido muita, mas não podemos dar vazão a todos os pedidos das pessoas que querem participar no Kavala Fresk, por questões logísticas e pela limitação dos materiais disponíveis", assegura.

Conceição Delgado acredita que esta edição será maior do que as anteriores. "Tudo indica que esta edição será ainda melhor, porque o impacto económico do Kavala Fresk será muito maior do que o registado nas edições anteriores".

Esta edição do Kavala Fresk Feastival contará com a participação de dois chefs de cozinha internacionais.

"No nosso espaço gastronómico, na véspera, vamos organizar o nosso cooking show Kavala Fresk, que é um evento a que chamamos diplomacia gastronómica, no qual recebemos chefs internacionais e locais. O chef anfitrião receberá os convidados num cooking show", revela.

Este ano, disse ainda, haverá um workshop de segurança alimentar destinado aos restaurantes inscritos e aos responsáveis pelos espaços de grelha, na Delegacia de Saúde.





Visitantes

Além dos são-vicentinos, o KFF, segundo Delgado, tem contado com a presença de muitos emigrantes e também de estrangeiros que estão de férias no nosso país.

"Este ano, temos pessoas que vêm de Santo Antão e querem os seus espaços de venda no Kavala Fresk. Inscreveram-se a partir de Santo Antão. Já tivemos restaurantes que se inscreveram a partir de Portugal e da ilha de Santiago, e estamos à espera de um restaurante da ilha do Sal", garante.

Conceição Delgado sublinha que o KFF tem tido um impacto económico muito grande na ilha e cria vários postos de trabalho temporários.

"O evento cria muitos postos de trabalho. Além do Kavala Fresk, todos os restaurantes contratam pessoas. O trabalho temporário que é gerado no evento é muito importante nesse sentido", frisa.

Evento do género noutros pontos do país

Delgado explica que o Kavala Fresk Feastival é um festival gastronómico, à semelhança de muitos que existem no mundo inteiro.

"Quando realizamos o Kavala Fresk, pegamos no produto local que tem mais representatividade junto da nossa população, que é a cavala, um peixe que se identifica com São Vicente", conta.

E continuou, dizendo que o facto de terem escolhido a cavala e de esta escolha ter tido uma boa repercussão em todo o Cabo Verde é extremamente gratificante.

"Todas as zonas têm um produto que é preciso valorizar. E os festivais gastronómicos são extremamente importantes para a economia local de qualquer região", assegura.

Por isso, disse que o evento já entrou na agenda de São Vicente e de Cabo Verde.

"O impacto internacional também vai aumentar gradualmente, porque o KFF é considerado um dos melhores festivais gastronómicos da Costa Ocidental Africana. E o objectivo é entrar no roteiro mundial. Mas isso tem de ser feito com calma", relata.