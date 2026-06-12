Kavala Fresk Festival homenageia Tubarões Azuis na 14.ª edição

A 14.ª edição do Kavala Fresk Festival vai decorrer a 11 de Julho, em São Vicente, e terá como padrinho a seleção nacional de futebol, os Tubarões Azuis. O anúncio foi feito esta quinta-feira, durante a apresentação oficial do evento.

De acordo com Josina Fortes, da organização, a escolha da seleção nacional pretende assinalar o momento histórico que o país vive com a primeira participação de Cabo Verde num Campeonato do Mundo de Futebol.

"Ter o tubarão como parceiro da cavala simboliza muito para nós e, acredito, para todos os cabo-verdianos que estão a viver intensamente este momento. Esta parceria começa já na segunda-feira. Vamos colocar um ecrã gigante aqui na Praça Dom Luís, precisamente para toda a população que costuma vir festejar a Cavala, para começarmos a festejar mais cedo com o primeiro jogo da nossa seleção no Mundial", afirmou.

Entre as novidades desta edição está a realização de um jogo de homenagem com antigos internacionais cabo-verdianos, além de um mini-torneio que pretende aproximar os adeptos das antigas figuras da equipa nacional.

Está confirmada a presença de um chefe de cozinha proveniente de São Tomé e Príncipe. Josina Fortes explicou que esta participação reforça a ligação que o festival procura manter com o continente africano.

"Relativamente à programação gastronómica, já temos confirmada a participação de um chefe vindo de São Tomé, reforçando essa ligação que sempre defendemos ser necessária com África. Teremos também a presença de um chefe vindo da Europa, além de outros convidados muito especiais, que oportunamente iremos anunciar, um a um", explicou.

Estão igualmente confirmadas as visitas de jornalistas especializados em gastronomia e de figuras públicas internacionais, numa estratégia de promoção turística e de projeção internacional do evento.

A Câmara Municipal de São Vicente é co-produtora do festival. Na ocasião, o presidente da autarquia, Augusto Neves, garantiu que o município continuará a apoiar a iniciativa.

"Estaremos sempre juntos, porque temos consciência da importância deste festival e de tudo aquilo que ele traz a São Vicente e a Cabo Verde. É um dos poucos festivais gastronómicos do mundo com estas características e tudo faremos para que, a cada ano, seja muito mais forte e muito mais pujante", assegurou.

Para a edição deste ano estão já confirmadas as participações de dez restaurantes, 28 espaços de grelha e quatro espaços gourmet, entre os quais uma proposta de sushi proveniente de outra ilha.

Segundo a organização, o programa de actividades inclui também acções de animação e divulgação nas zonas piscatórias de São Vicente. Outras novidades do evento deverão ser apresentadas de forma gradual até à data do festival.