​Kavala Fresk Festival arranca com "Kavala Mob"

​A 14.ª edição do Kavala Fresk Festival arrancou hoje, no Mindelo, com o tradicional "Kavala Mob", que reuniu dezenas de participantes e marcou o início de um programa com mais de 14 horas de gastronomia, cultura, desporto e animação na Avenida Marginal.

A caminhada festiva começou ao meio-dia, na Rua d'Praia, ao som da Banda Municipal, e contou com a participação de residentes, visitantes nacionais e estrangeiros, entre os quais a atriz e modelo portuguesa Rita Pereira e o chef brasileiro Márcio Ricci.

A responsável da empresa organizadora MariVentos, Josina Fortes, destacou a crescente adesão do público ao festival, sublinhando que o evento se consolidou, ao longo dos últimos 14 anos, como um espaço de convívio.

"É notável, dá para ver mais pessoas e pessoas espontâneas. Não há aqui nenhum grupo organizado, são pessoas que vieram para fazer esta abertura simbólica do evento", afirmou.

O recinto acolhe cerca de 50 espaços dedicados à gastronomia, degustação e animação.

Entre as novidades da edição destacam-se a exposição "Kavala & Arte", patente no Centro Cultural do Mindelo, com desenhos do artista Tchalé Figueira.

O programa inclui atividades desportivas, ações de sensibilização ambiental, teatro, música e espetáculos.

A organização confirmou ainda a presença de jogadores da seleção nacional de Cabo Verde, prevista para as 19h00, no palco da Praça Dom Luís.