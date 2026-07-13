​34.ª edição do Festival de Santa Maria em homenagem aos "Tubarões Azuis"

A Câmara Municipal do Sal informa que estão agendados os dias 11 e 12 de Setembro de 2026 para a 34.ª edição do Festival de Santa Maria, um dos maiores eventos culturais de Cabo Verde, integrado nas festividades do Município do Sal e nas celebrações do Dia do Município a 15 de Setembro.

Este ano, o festival tem como lema "De Mundo pa Dja d'Sal", reflectindo o espírito acolhedor, multicultural e vibrante da ilha do Sal, que une pessoas de diferentes origens através da música, da cultura e da partilha.

Segundo a autarquia, esta edição será igualmente marcada por uma homenagem aos "Tubarões Azuis", em reconhecimento pelo seu extraordinário legado e pelo importante contributo para a afirmação e projecção de Cabo Verde no mundo, dado à excelente prestação no Mundial da Fifa 2026.

“Nos dias 11 e 12 de setembro, Santa Maria será, mais uma vez, o palco de uma grande celebração da cultura, da identidade salense e da cabo-verdianidade, no âmbito das comemorações do Município do Sal”, destaca.

A autarquia divulgará, posteriormente, o cartaz do festival.