​Mário Tavares apresenta obra “Entre Djarmai e Pedra Badejo – Os Faluchos” na Cidade da Praia

Além da apresentação da obra, o evento contará com uma conversa com o autor e animação musical, com a participação dos artistas convidados George Tavares, da ilha do Maio, e Rosy Ramos, de Pedra Badejo, Santiago.
A obra retrata histórias e ligações entre as ilhas do Maio e Santiago, especialmente com Pedra Badejo, durante o século XX.
Segundo o autor, esta obra reúne seis peças de teatro inspiradas na história, na cultura e nas ligações marítimas entre a ilha do Maio e Pedra Badejo, na ilha de Santiago, valorizando a memória colectiva e o património cultural cabo-verdiano.
“O livro é uma compilação de seis peças de teatro, com histórias diferentes sobre a ligação entre a ilha do Maio e Pedra Badejo. No livro consta a história do período de fome, em que o Falucho se deslocava à ilha de Santiago para levar géneros alimentícios para a ilha do Maio, ajudando a população durante a crise”, relata.
Outro dado muito importante presente neste livro, conforme explica o autor, é o batuque, um género musical que não é originário do Maio, mas que chegou à ilha através dos Faluchos, pelas mulheres de Pedra Badejo.
“Por causa da venda das bananas, as mulheres de Pedra Badejo iam para o Maio no Falucho para vender bananas. Então, alugavam casas onde ficavam durante o período de venda. À noite, para as suas diversões, ficavam à porta das casas a cantar batuque. Assim, as mulheres do Maio começaram a ganhar gosto pelo género e a cantar, iniciando, desde aquela altura, a sua jornada no Maio, nas festas de casamento e nas festas de romarias”, realça.
Mário Tavares conta que o principal objectivo da obra é resgatar histórias dos dois Faluchos e da ligação existente entre o Maio e Pedra Badejo.
“Trazer a história da ligação entre o Maio e Pedra Badejo através do livro, para que a nossa geração possa conhecer”, afirma.