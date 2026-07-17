​Município da Ribeira Grande de Santiago recebe edição 2026 da Grande Feira do Livro

O município da Ribeira Grande de Santiago recebe de 21 a 23 deste mês, a edição 2026 da Grande Feira do Livro, que acontece sob o lema “Herança Literária”.

O evento que terá lugar no Largo do Pelourinho, na Cidade Velha, será um espaço de promoção da leitura, do conhecimento, da cultura e do encontro entre leitores de todas as idades.

Neste sentido, o Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde convida os munícipes da Ribeira Grande de Santiago a celebrar o poder transformador dos livros, descobrir novas obras, e a participar em actividades culturais e reforçar o gosto pela leitura.

Promovido pelo Ministério da Cultura, Indústrias Criativas, Juventude e Desporto, através do Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, o evento conta com a parceria da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago e é cofinanciamento do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.