​Arymar convidado do “Ciclo 2026 - Concertos de Bolso”

A entrada nos Concertos de Bolso é gratuita, mas o bilhete deve ser levantado na Recepção da Sede do Banco Interatlântico (Chã de Areia), na Cidade da Praia, até às 12h00 do dia 7 de Agosto.
O cantor e compositor Arymar, inspirado pelas raízes da terra que o viu nascer, canta temas sociais e culturais e, com tom de voz caloroso e suave, envolve quem o ouve.
Após alguns anos no mundo da música, em 2021, lançou o seu primeiro álbum “Sampadiu”, uma mistura da linguagem, estilo e ritmo (tabanca, morna, funaná) de todas as ilhas.
Depois disso, Arymar participou da 12.ª edição do Atlantic Music Expo (AME), que aconteceu na Cidade da Praia.