​Arymar convidado do “Ciclo 2026 - Concertos de Bolso”

O santantonense Arymar é o artista da próxima edição do “Ciclo 2026- Concertos de Bolso”, do Banco Interatlântico, marcada para esta sexta-feira, 7 de Agosto, às 19h00.

A entrada nos Concertos de Bolso é gratuita, mas o bilhete deve ser levantado na Recepção da Sede do Banco Interatlântico (Chã de Areia), na Cidade da Praia, até às 12h00 do dia 7 de Agosto.

O cantor e compositor Arymar, inspirado pelas raízes da terra que o viu nascer, canta temas sociais e culturais e, com tom de voz caloroso e suave, envolve quem o ouve.

Após alguns anos no mundo da música, em 2021, lançou o seu primeiro álbum “Sampadiu”, uma mistura da linguagem, estilo e ritmo (tabanca, morna, funaná) de todas as ilhas.

Depois disso, Arymar participou da 12.ª edição do Atlantic Music Expo (AME), que aconteceu na Cidade da Praia.