Fidel Mendonça a caminho do Prédio

​O basquetebolista internacional cabo-verdiano Fidel Mendonça, galardoado na Gala do Desporto Cabo-verdiano 2018 como o melhor atleta masculino residente do ano, vai ser apresentado esta sexta-feira como reforço da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Prédio.

Fidel Mendonça, que deixa o Bairro depois de ter conquistado o campeonato de Cabo Verde, vai ser oficializado, juntamente com Patrick e Apity, como reforço da equipa do Prédio para atacar o campeonato da temporada 2018/19, em conferência de imprensa.

O Prédio, de acordo com uma nota enviada a Inforpress, mostra o plantel da sua equipa sénior de basquetebol masculina para 2018/19 no sábado, 22, num amigável ante o Guardiões, a jogar-se no pavilhão desportivo Vává Duarte.

Estas apresentações enquadram-se nas actividades comemorativas do 38º aniversário do Prédio, que se define como uma “organização social cujos objectivos primordiais são a promoção e o fomento de actividades desportivas, recreativas, culturais, cívicas, comunitárias e sociais”.