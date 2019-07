Prédio e ABC são os novos campeões do basquetebol nacional

​A Associação Desportiva do Prédio e o Clube Desportivo ABC (sub-18) sagraram-se campeões de Cabo Verde em basquetebol, ao vencerem o Farense e o All Black, de São Vicente, respectivamente, nas finais disputadas no pavilhão desportivo Vává Duarte.

A formação do Prédio, campeã regional de Santiago Sul, conquistou o nacional em sénior masculino, ao bater o Farense por 89-57, num jogo totalmente dominado pela equipa anfitriã, do início ao fim. Ao intervalo, o Prédio, que apresentou um conjunto dotado de jovens talentosos, comandados pelo experiente Fidel Mendonça, já levava uma vantagem confortável de 56-32. No final da partida, o treinador do Prédio, Adilson Fragoso, manifestava a sua alegria pelo feito alcançado, afirmando que “a equipa foi construída para vencer". Por sua vez o treinador-jogador do Farense, o ex-internacional cabo-verdiano, Rodrigo Mascarenhas, reconheceu a “vitória da melhor equipa em campo”, salientando que o Prédio apostou mais no individualismo do que no conjunto e que ganhou o jogo dada a falta de experiência dos jovens que formam a sua equipa.

