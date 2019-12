Santiago Sul: Vitória derrota Bairro e conquista o primeiro triunfo no campeonato

​O Vitória venceu o Bairro por 2-1 na tarde de sexta-feira, no Estádio da Várzea, em jogo da sétima jornada do Regional de futebol de Santiago Sul, que assinala a primeira derrota dos bairrenses e o primeiro triunfo dos vitorianos.

Na única partida da tarde, Djompa e Leta marcaram o golo deste surpreendente triunfo do Vitória da Praia, ao passo que Djaú apontou o tento de honra dos bairrenses, equipa que perde a invencibilidade no campeonato e a liderança com que partilhava com Académica e Travadores, à entrada da ronda.

Com este resultado, o Bairro ocupa, à condição, o segundo lugar, com 14 pontos, e deixa a Académica distanciar-se na liderança, com 17 pontos, já que quinta-feira a “Micá” levou de vencida o Celtic por 1-0.

O Vitória passa a somar seis pontos e sobe, provisoriamente, ao oitavo posto, por troca com o Desportivo da Praia (5 pontos).

A ronda prossegue este sábado, com mais um clássico da capital, entre o Boavista (quarto, com 13 pontos) e Sporting (sexto, com 12 (dois séries candidatos ao título).

Ainda no sábado, o Benfica da Praia, penúltimo, com um ponto, e o ASA Grande, lanterna vermelha, ainda sem qualquer ponto, defrontam-se em busca da primeira vitória.

A jornada sétima encerra no domingo, com os Travadores, também na liderança, com 14 pontos, a fazer a recepção ao Relâmpago (antepenúltimo, com 1 ponto), em partida que antecede o Desportivo da Praia (oitavo, com cinco pontos) x Unidos do Norte (sétimo, com nove pontos).