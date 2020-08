Travadores com novo director desportivo de olhos postos no título

​O novo director desportivo do Clube Desportivo Travadores, Carlos Moreno, promete, para a próxima época futebolística, uma equipa “ainda mais competitiva”, para vencer o campeonato regional em Santiago Sul, título que o clube não alcança há 17 anos.

Em declarações à Inforpress, 'Tchorca' revela que já está a preparar o plantel para a nova época, tendo como principal aposta a manutenção dos jogadores da última temporada.

Como prova disso, o clube encarnado da capital anunciou na sua página oficial de Facebook a renovação dos contratos com Oblak, Sylla, Dany, Toyzito, Williams, Duko, Alex, Sousa, Ró e Sunday.

Apesar do optimismo, o novo responsável do futebol dos Travadores admite que a situação é incerta, com o clube a enfrentar o problema da falta de patrocinadores.

“Hoje não temos alguns patrocínios que tínhamos no ano passado, por isso não temos verba para contratar jogadores”, esclarece.

Carlos Moreno, que substitui Arlindo Cardoso no cargo, garante que, mesmo assim, o objectivo é atacar o título e resgata a "mística do Travadores”.

“Quando falamos de missão também falamos de ambição (…) e nós, como líderes que estão à frente desta instituição que é o CD Travadores, temos de fazer com que isso aconteça. Cedo ou tarde, vai acontecer e vamos fazer o nosso trabalho para que aconteça naturalmente”, explica.

O Clube Desportivo Travadores tem agendada, para breve, a realização de uma assembleia-geral extraordinária, para apresentar o plano de preparação da nova época.

Na última temporada, que foi interrompida quando faltavam quatro jornadas para o final, devido à pandemia da covid-19, o clube ocupava a terceira posição, com 38 pontos, menos nove que a Académica da Praia, que liderava a competição.