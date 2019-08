Época futebolística arranca a 3 de Novembro em Santiago Sul

​A época futebolística em Santiago Sul arranca oficialmente no dia 03 de Novembro, com a disputa da Supertaça entre o Celtic e Académica da Praia.

O Celtic vai entrar em campo como formação detentora do título do campeonato regional, enquanto que a equipa negra da capital na condição de vencedora da Taça da Praia.

O arranque do campeonato está agendado para 8 de Novembro, marcado pelo regresso da histórica equipa do Vitória ao primeiro escalão, depois de dois anos de ausência.

Entretanto, as equipas já começaram a preparar a nova época, sendo o Relâmpago a primeira formação a iniciar os treinos, já desde do dia 14.

A Inforpress avança que os Travadores arranca com os trabalhos de pré-época no dia 2 de Setembro e a Académica da Praia no dia 5 de Setembro. O Sporting tem agendado o primeiro treino para 15 do mesmo mês.

O campeonato regional de Santiago Sul conta coma participação de 12 equipas e é disputado no sistema de todos contra todos a duas voltas.