​Tchadense e Académica abrem 10ª jornada em Santiago Sul

As equipas do Tchadense e da Académica abrem esta sexta-feira, no Estádio da Várzea, a décima jornada do campeonato regional de futebol de Santiago Sul, que tem como destaque o confronto entre os Travadores e o Celtic.

O primeiro jogo do ano em Santiago Sul vai colocar frente a frente o primeiro classificado, Académica, com 23 pontos, e o último, Tchadense, ainda sem pontuar.

Ainda na sexta-feira, no segundo jogo, o Boavista vai jogar com a formação dos Unidos do Norte, que luta para manter na primeira divisão.

No sábado, o Desportivo mede forças com o Ribeira Grande e, no segundo jogo, os Travadores vão tentar impor a primeira derrota ao Celtic.

Já no domingo, haverá um Bairro – Relâmpago, num jogo que promete dada à diferença pontual que separa as duas equipas (10-09) e ao bom futebol praticado pelas duas formações.

A décima jornada encerra com o derby Benfica – Sporting, onde a equipa leonina vai tentar vencer para manter a perseguição ao líder, Académica da Praia.

Na classificação a Académica comanda com 23 pontos, seguida do Sporting e Travadores (22), Celtic (21), Boavista (19), Desportivo (15), Bairro (10), Relâmpago (09), Benfica da Praia (06), Unidos do Norte (04), Ribeira Grande (03) e Tchadense com zero pontos.

Jogos da décima jornada:

Sexta-feira, 04: Tchadense – Académica e Boavista – Unidos do Norte.

Sábado, 05: Desportivo – Ribeira Grande e Travadores – Celtic.

Domingo, 06: Bairro – Relâmpago e Benfica – Sporting.