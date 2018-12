Celtic e Académica seguem invencíveis em Santiago Sul

​Celtic e Académica conservam a invencibilidade em Santiago Sul As equipas da Académica da Praia e do Celtic conservam a invencibilidade do campeonato Regional de Santiago Sul ao cabo de oito jogos. A Micá empatou com os Travadores, no jogo-cartaz da ronda e assegurou a liderança, com um ponto de vantagem, sobre os encarnados.

Já o Celtic aplicou uma goleada ao Bairro, por 4-1, com tentos de Tozé (9') Demba Bá (22' ), Alex (25) e Homi (33') para a equipa de Achadinha. O Bairro obteve o seu tento de honra aos 93 minutos num auto-golo de Tozé. Este resultado confirma o grande momento do Celtic, contrastando com mau período dos canarinhos com duas fortes goleadas sofridas nos últimos jogos. O Boavista colou-se ao Grupo da frente, ao igualar aos Travadores no segundo lugar, depois de bater o Benfica da Praia por 2-0. Tom e Vica foram os marcadores de serviço. Enquanto isto, a Associação Desportiva da Ribeira Grande conseguiu os seus primeiros pontos da temporada, ao vencer o Relâmpago por 3-2.

