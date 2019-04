Celtic sagra-se pela primeira vez campeão de Santiago Sul

A equipa do Celtic sagrou-se este domingo , pela primeira vez na sua história, campeão regional de futebol de Santiago Sul, título conseguido depois do empate, a zero, com o Desportivo da Praia, no jogo da 22ª e ultima jornada, realizada no Estádio Nacional.

O Celtic, que fez 55 pontos, vai estrear-se no campeonato nacional como campeão de Santiago. O Sporting da Praia, que antes do jogo da consagração do Celtic venceu o Bairro, por 2-0, ficou no terceiro lugar, com 54 pontos, os mesmo que a Académica, que foi segunda. Na classificação final do campeonato, Celtic sagrou-se campeão, com 55 pontos, seguido da Académica e Sporting (54), Boavista (41), Travadores (39), Desportivo (33), Bairro (24), Relâmpago (23), Unidos do Norte (20), Benfica da Praia (15) Ribeira Grande (11) e Tchadense (08).

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.