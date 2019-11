Celtic e Académica disputam a Supertaça de Santiago Sul

​A época futebolística em Santiago Sul arranca oficialmente este sábado, com a disputa da Supertaça entre o Celtic e Académica da Praia.

O Celtic vai entrar em campo como formação detentora do título do campeonato regional, enquanto a equipa negra da capital apresenta-se na qualidade de vencedora da Taça da Praia, as duas principais competições em Santiago Sul.

Esta partida será disputada depois do jogo da apresentação do plantel dos Travadores contra o Barreirense do Maio.

O arranque do campeonato está agendado para 08 de Novembro e marca o regresso da histórica equipa do Vitória ao primeiro escalão, depois de dois anos de ausência.