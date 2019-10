Académica e Desportivo empatam na partida inaugural da Gaft Cup em Santiago Sul

​A Académica da Praia e o Desportivo empataram quinta-feira, no Estádio da Várzea, a uma bola, em jogo de abertura da região sul da Gaft Cup 2019.

Em partida referente à primeira jornada do grupo A, a Académica da Praia marcou primeiro, por intermédio do avançado Preta, ainda na primeira parte, mas na etapa complementar os militares conseguiram o empate por Nony.

Esta sexta-feira, 04, para o grupo B, o Sporting da Praia defronta o Celtic, também no Estádio da Várzea.

No último fim-de-semana, a competição arrancou na Região Norte, com a equipa do Varandinha a iniciar a defesa do título de campeão com uma derrota, por 0-1, ante a formação do Estrelas de Amadores, em jogo referente à primeira jornada do grupo A.

Na outra partida do grupo A, realizada no mesmo recinto, o Beira Mar venceu o Delta, por 3-1, no jogo inaugural da quarta edição do Gaft Cup.

Na cidade de Assomada, no Estádio de Cumbem, a contar para o grupo B, o Benfica de Santa Cruz e o Assojuventus, que jogava em casa, empataram a uma bola.

A competição conta com a participação de 13 equipas, sendo seis de Santiago Sul e sete de Santiago Norte.

Em Santiago Sul, as equipas estão divididas em dois grupos de três, enquanto que na Região Norte há um grupo de quatro e outro de três equipas.

Na primeira fase da competição as equipas se defrontam entre si, a uma volta, e passam aos quartos de final os dois primeiros classificados de cada grupo.

A competição, cuja final está agendada para o dia 19, serve de preparação para a época futebolística nas respectivas regiões desportivas.

Divisão dos grupos

Santiago Norte

Grupo A: Varandinha, Estrelas, Delta, Beira Mar.

Grupo B: Flor Jovem, Assojuventus, Benfica.

Santiago Sul

Grupo A: Travadores, Desportivo, Académica.

Grupo B: Sporting, Boavista, Celtic.