Santiago Sul: Boavista vence Asa Grande e aproxima-se do líder Académica

​A equipa do Boavista venceu sexta-feira, no Estádio da Várzea, a Asa Grande, por 3-0, somando agora 36 pontos, e aproxima-se do líder Académica, que este domingo defronta o Desportivo da Praia.

Em jogo a contar para a 16ª jornada, Kelton inaugurou o marcador logo aos 12 minutos e na segunda parte Vica e Kandú fizeram o resultado da partida.

A equipa axadrezada, com este triunfo, conservou a segunda posição e espera um desaire da Académica, líder isolado, com 41 pontos, ante os militares.

A jornada prossegue este sábado, com o confronto entre o “aflito” Relâmpago e o “confortável” Bairro, antes do embate entre o Sporting, ferido com a eliminação na Taça Praia, e a sempre aguerrida formação do Unidos do Norte.

A ronda encerra no domingo, 23, com os Travadores, que estão a nove pontos da liderança, a fazerem o duelo dos encarnados com o Benfica, formação que está “muito moralizada”, depois de conseguir duas vitórias consecutivas nas últimas jornadas.

Os Travadores vão entrar em campo sabendo do resultado do jogo entre a Académica e o Desportivo, que fazem o primeiro jogo da tarde de domingo.

Na classificação geral, Académica lidera, com 41 pontos, seguindo-se Boavista (36), Travadores (32), Celtic (31), Sporting (25, Bairro (19), Desportivo (16), Unidos do Norte (16), Vitória (14), Benfica (11), Relâmpago (07) e Asa Grande (06).

Celtic, Vitória, Boavista e Asa Grande têm mais um jogo.

Resultados parciais e jogos da décima sexta jornada:

Quinta-feira, 20: Vitória 0 – Celtic 3

Sexta-feira, 21: Asa Grande 0 – Boavista 3

Sábado, 22: Relâmpago – Bairro e Sporting – Unidos do Norte

Domingo,16: Académica – Desportivo e Travadores – Benfica