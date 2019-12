Santiago Sul Cinco equipas na linha da frente

A quinta jornada do Regional de futebol de Santiago Sul foi marcada pelo empate consentido pelos anteriores líderes, Académica e Celtic, frente ao Desportivo e Vitória, respectivamente, situação aproveitada pelo Sporting, Bairro e Travadores para constituírem um quinteto na linha da frente.

As cinco primeiras equipas continuam todas invictas na prova. Enquanto isto, as formações do ASA Grande, Relâmpago e Benfica ainda não pontuaram.

A ronda começou com um “surpreendente” empate a uma bola entre os campeões em título do Celtic, ante o promovido Vitória. Um autogolo de António colocara o Celtic em vantagem, mas os vitorianos restabeleceram a igualdade por Cris na transformação de uma grande penalidade.

O Boavista da Praia protagonizou o resultado mais dilatado da ronda ao golear a formação do ASA Grande por 6-1.

Já no Sábado, a jovem formação do Bairro, voltou a demonstrar o seu futebol produtivo ao bater o Relâmpago por 2-0, uma partida marcada pelo golo olímpico (canto directo) apontado pelo inevitável Fabrício, jovem que vai mostrando ser a grande revelação deste início do campeonato. O segundo golo foi apontado por Date.

Também os leoninos do Sporting venceram, ainda que por margem mínima, os Unidos do Norte (1-0), com o tento solitário a ser assinalado por Jane, aos 22 minutos.

A jornada foi encerrada no Domingo com a vitória tangencial dos Travadores, uma das equipas que mais se reforçou na luta pelo título, frente ao lanterna vermelha, Benfica da Praia, por 1-0. O tento que ditou os três pontos para as “Águias” da capital foi marcado pelo médio Tabaco, num remate fortíssimo e colocado que levantou as hostes encarnadas.

Ainda antes deste embate, a Académica e o Desportivo da Praia já tinham empatados a dois golos. Evandro (20’), Talisca (30’)- Côcu (03’), Nené (68’) foram os marcadores de serviço.

Resultados da quinta jornada

Celtic, 1 - Vitória, 1,

Boavista, 6 - ASA Grande, 1

Bairro 2 - Relâmpago, 0

Unidos do Norte, 0 - Sporting, 1

Desportivo, 2 - Académica, 2

e Benfica, 0 - Travadores, 1

Jogos da Sexta Jornada Sexta-feira:

Vitória x Boavista e Travadores x Desportivo da Praia

Relâmpago x Benfica e ASA Grande x Bairro

Sporting x Celtic e Académica x Unidos do Norte

Classificação geral

Académica, Celtic, Sporting, Bairro e Travadores somam 11 pontos cada, seguida do Boavista no sexto lugar com 10 e dos Unidos do Norte no sétimo posto com 09 pontos. Já o Desportivo da Praia soma cinco pontos, seguido do Vitória (3), ao passo que ASA Grande, Relâmpago e Benfica ainda não pontuaram.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 941 de 11 de Dezembro de 2019.