Santiago Sul: Boavista vence Benfica, iguala Académica e ultrapassa Travadores

​O Boavista venceu na noite desta sexta-feira o Benfica por 3-2 e passa a somar 19 pontos, os mesmos que a Académica e mais um do que Travadores, que se defrontam hoje no jogo mais aguardado da jornada.

Em partida da oitava jornada, realizada no Estádio da Várzea, Tom e Vica marcaram pelo Boavista, no decorrer da segunda parte.

Na primeira partida, a equipa da Ribeira Grande conseguiu a sua primeira vitória no campeonato, no triunfo de 3-2 sobre o Relâmpago, no jogo que abriu a oitava jornada.

O médio Tchatcha marcou de penalty, aos 91 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava empatado a duas bolas.

Minutos antes, o avançado Droga havia desperdiçado uma grande penalidade.

A equipa do Relâmpago com essa derrota permanece com nove pontos.

Na tarde de hoje, a anteceder ao clássico Académica – Travadores, a ainda invicta formação do Celtic (15 pontos) vai defrontar a irregular equipa do Bairro (07), numa partida que promete devido a vizinhança geográfica e a rivalidade entre essas duas formações.

Para encerrar a ronda, o Desportivo da Praia recebe no domingo, 23, a formação dos Unidos do Norte, e o Tchadense, outras das equipas aflitas deste campeonato com sete derrotas, enfrenta o Sporting da Praia, terceiro classifico e eterno candidato ao título.

Resultados parciais e jogos da oitava jornada:

Sexta-feira: 21/12

Relâmpago 2 – Ribeira Grande 3

Boavista 2 – Benfica 0

Sábado: 22/12

Celtic – Bairro

Travadores – Académica

Domingo: 23/12

Desportivo – Unidos do Norte

Tchadense – Sporting