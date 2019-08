​Llana e Seven Stars disputam final do nacional de futebol feminino

As equipas do Llana e Seven Stars são as finalistas do campeonato nacional de futebol feminino. A equipa do Sal vai defender o título.

No jogo de ontem, que decorreu no Estádio Marcelo Leitão, referente à segunda meia-final da prova, o Llana eliminou o Mindelense ao vencer por 3-1 nos penáltis, após empate a zero no tempo regulamentar. Já o Seven Stars, campeão de Santiago Sul derrotou o Dorense por 3-1.

Na final, agendada para amanhã, a equipa do Sal vai defender o título de campeã nacional de futebol feminino, em casa, frente ao Seven Stars, no Estádio Marcelo Leitão.

A primeira fase da competição foi disputada no sistema de proximidade, com as equipas divididas em grupos de Norte (na cidade do Mindelo) e Sul (na Cidade da Praia).

O grupo A, disputado em Mindelo, foi constituído pelas equipas campeãs regionais de São Vicente (Mindelense), Sal (Dorense) e Beira Mar (Maio).

Já o grupo B, realizado na cidade da Praia, contou com os representantes de Santiago Sul (Seven Stars), Santiago Norte (ADEC), Boa Vista (África Show), Fogo (Águias Vermelhas) e Llana do Sal, como campeão nacional em título.