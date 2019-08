​Seven Stars sagra-se campeão nacional de futebol feminino

O Seven Stars sagrou-se sábado campeão de Cabo Verde em futebol feminino, após vencer o Llana do Sal, por 1-0, em final disputada no Estádio Marcelo Leitão, na ilha da equipa derrotada.

A equipa de Santiago Sul entrou melhor e marcou o único golo da partida logo aos 10 minutos, por Irlanda, após uma jogada de insistência pelo lado direito.

A partir do minuto 20, a formação do Llana sacudiu a pressão, mas foi o Seven Stars, por intermédio da irrequieta Vá, quem esteve perto de marcar, nos instantes finais da primeira parte.

No reatamento, ambas as equipas acusaram algum cansaço, com a média Irlanda a controlar as operações para o lado do Seven Stars, enquanto o Llana, como podia, tentava chegar à igualdade.

A partida terminou com Kelissa, do Llana, a falhar uma soberana oportunidade de levar o jogo para o prolongamento.

O Seven Stars conquistou o seu quinto título da história do nacional.

Após a final foram entregues os prémios individuais e colectivos do campeonato nacional de futebol feminino época 2018/2019.

A jogadora Jocilene Martins foi considerada melhor jogadora da prova.