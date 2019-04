Cabo Verde organiza II edição de International Martial Artes Hall of Fame

Cabo Verde vai acolher, nos dias 27 e 28 de Julho, a 2ª edição do “Hall of Fame International Martial Arts”, evento que trás ao país nomes mundiais das artes marciais.

De acordo com o presidente do Comité Organizador, Daniel Pina, da Academia Daniel (AKD), a 2ª edição do “Hall of Fame International Martial Arts”, vai contar com o concurso de praticantes em representação de Cabo Verde Bósnia, Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, França, Holanda, Luxemburgo, Montenegro, Irão, Portugal, Reino Unido, Rússia, Senegal e Suécia.

O evento realiza-se em Santa Maria, na ilha do Sal, e tem o propósito de “reconhecer e premiar indivíduos ou grupos pela sua dedicação ou feitos relevantes no mundo das Artes Marciais da época desportiva 2018/2019, e ainda reconhecer o contributo de figuras de Cabo Verde no desporto nacional e internacional”.

A AKD, de acordo com o seu fundador encontra-se filiada na Associação AKIS, inscrita na Federação Cabo-verdiana de Karaté e “tem vindo a desempenhar um trabalho de grande relevo, sobretudo junto das camadas mais jovens, no sentido de lhes proporcionar um objectivo de vida através da prática de uma modalidade milenar, educativa e instrutiva, como é o Karaté”.

Consta do programa do Hall of Fame International Martial Arts 2019 a realização do “Workshop de artes marciais” e a “Gala Hall of Fame”, onde serão premiados indivíduos ou grupos pela sua dedicação ou feitos relevantes nas Artes Marciais, e também de outras modalidades desportivas.

Esta será a segunda vez que este evento se realiza no continente Africano.