Cabo Verde com três medalhas de ouro, duas de prata e cinco de bronze

Cabo Verde encerra a sua participação nos I Jogos Africanos de Praia com três medalhas de ouro, duas de prata e cinco de bronze. Cabo Verde falhou hoje a luta pelas medalhas de bronze em voleibol feminino, futebol e basket 3×3 masculinos.

No décimo e último dia deste evento, o voleibol de praia perdeu o jogo de bronze com a congénere do Quénia por 2-0, com os parciais de 06-21 e 11-21.

Já a equipas masculina do basquetebol 3×3, depois de perder o jogo de acesso à final com o Mali por 16-12, foi disputar o bronze, tendo perdido o pódio para a Costa do Marfim no prolongamento por 17-19, após um empate a 17 pontos no tempo regulamentar.

Uma derrota que ficou a dever-se a falta de concentração dos atletas cabo-verdianos que deixaram “fugir o pássaro nos últimos segundos”, depois de ter estado sempre em vantagem ao longo da partida.

A selecção crioula masculina do “beach soccer” também falhou o assalto à medalha de bronze ao perder a luta pela sua similar do Quénia por 4-5.

Cabo Verde termina assim a sua prestação nos I Jogos Africanos de Praia com dez medalhas, das quais três de ouro (futebol freestyle rotinas, futebol feminino e basket 3×3 em afundanços) duas de prata (andebol feminino e futebol freestyle batalha) e cinco de bronze (karaté feminino e por equipas, ténis pares femininos e pares misto e kiteboarding.

A I edição dos Jogos Africanos de Praia, termina hoje em Santa Maria, na ilha do Sal, ao cabo de dez dias de competições.

O evento é realizado sob a égide da Associação de Comité Olímpicos Nacionais Africanos (ACNOA) e contemplou 11 modalidades ligadas ao mar, nomeadamente atletismo, basquetebol 3×3, andebol de praia, ténis de praia, futebol de praia, remo no mar, futebol freestyle, karaté kata, kitesurf, e natação em águas abertas.