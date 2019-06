​Cabo Verde na final de remo nos I Jogos Africanos de Praia

A selecção mista de Cabo Verde de remo qualificou-se para a final dos I Jogos Africanos de Praia, após a conjugação de resultados das provas realizadas nos dois primeiros dias da prova, na praia de Santa Maria.

A final, segundo o treinador da selecção de Cabo Verde o cubano Luiz Osório, citado pela Inforpress, deverá realizar-se esta tarde.

Realçou que a dupla “está moralizada e a trabalhar para a qualificação em Outubro, para a Olimpíada”.

Luíz Osório lamentou, entretanto, a falta de condições técnicas, argumentando que os atletas apenas tiveram contactos com o bote nos últimos quatro dias, na praia de Santa Maria, contrastando com o nível físico, uma vez que, disse, os seleccionados vinham sendo preparados há quatro meses.

Cabo Verde participa na prova de remo dos I Jogos Africanos de Praia com uma equipa mista, formada pelos atletas Júnior Fernandes e Vandira, com a pretensão de representar o país com o maior prestígio.

Por outro lado, os vencedores da prova de remo feminino foram conhecidos ao início da tarde de hoje com a atleta tunisina Sara Zamalli a conquistar a medalha de ouro, seguida no pódio pelas concorrentes Amina Rouba, da Argélia (prata) e Toko Esther, da Nigéria (bronze).