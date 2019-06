​Cabo Verde estreia-se com três vitórias e duas derrotas no “Beach Ténis”

Cabo Verde assinalou esta sexta-feira a sua estreia no Beach Ténis com três vitórias e duas derrotas, com a sua equipa mista nos I Jogos Africanos de Praia.

De acordo com a Inforpress, Cabo Verde apesentou uma equipa jovem e teve a sua estreia absoluta com uma derrota consentida diante da selecção nacional masculina das ilhas Maurícias, mas logo na segunda partida venceu uma dupla argelina por dois “sets” a um pelos parciais da 6-3, 7-6 e 6-4. Nos pares femininos a dupla Sílvia Nascimento/Jocelene Fernandes entraram a ganhar ante a selecção da Argélia, para a dupla masculina composta por Anderson Neves/Paulo Delgado serem derrotados pela Argélia por 2-0. Cabo Verde encerrou a sua entrada nos I Jogos Africanos de Praia no Beach Ténis com uma vitória do par misto Gildo/Silvia sobre uma dupla argelina por dois “sets” a zero, com os parciais de 6-1, 6-4. Ana Nora enalteceu o facto dos atletas cabo-verdianos participarem pela primeira vez numa prova internacional a nível de beach ténis e espera alcançar mais vitórias nos próximos jogos. Os atletas mostraram-se satisfeitos com os primeiros resultados e pela experiência que vêm ganhando nestes jogos e prometem novos e melhores resultados durante as próximas etapas. Os I Jogos Africanos de Praia estão projectados como o maior acontecimento desportivo de sempre realizado em Cabo Verde na qualidade de país anfitrião, o arquipélago irá fazer a sua participação em todas as modalidades em competição.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.