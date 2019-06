​Cabo Verde estreia-se com vitórias em andebol masculino e feminino nos I Jogos Africanos de Praia

Cabo Verde já conta com duas vitórias em duas modalidades, nos I Jogos Africanos de Praia que arrancaram hoje, na ilha do Sal. As selecções nacionais de andebol masculino e feminino venceram os seus adversários, Serra Leoa e Quénia, respectivamente.

Em masculino, a selecção crioula estreou-se esta manhã com uma “expressiva vitória” ante a congénere da Serra Leoa, por 2-0, com os parciais de 14-09 e 33-08. Numa partida muito disputada a nível técnico e táctico, a equipa nacional mostrou ser a melhor formação ao longo de todo o jogo. O seleccionador nacional, Pedro Teixeira considera tratar-se de “uma vitória saborosa". O próximo jogo de Cabo Verde vai ser no sábado, frente a Marrocos. A nível feminino, a selecção de Cabo Verde de andebol venceu o Quénia por 29-17. Cabo Verde venceu os dois “sets”. A seleccionadora, Sofia Osório, diz que Cabo Verde entrou “determinado e com garra”. Cumprido este primeiro objectivo, Sofia Osório avança que Cabo Verde agora vai preparar-se para enfrentar no sábado a congénere da Tunísia, antevendo desde já um jogo “muito difícil”. Os I Jogos Africanos de Praia estão projectados como o maior acontecimento desportivo de sempre realizado em Cabo Verde na qualidade de país anfitrião, o arquipélago irá fazer a sua participação em todas as modalidades em competição. Sob a égide da Associação de Comité Olímpicos Nacionais Africanos (ACNOA), os Jogos Africanos de Praia Sal 2019 contemplam 11 modalidades ligadas ao mar, atletismo, basquetebol 3×3, andebol de praia, ténis de praia, futebol de praia, remo no mar, futebol Freestyle, karaté kata, kitesurf e natação em águas abertas. Estima-se que estejam no país cerca de duas mil pessoas ligadas aos jogos, que principiaram esta sexta-feira, entre atletas, dirigentes e respectivas comitivas, bem como jornalistas de vários países.

