Seven Stars é campeão nacional de futebol feminino

O Seven Stars, da região desportiva de Santiago Sul é campeão nacional de futebol feminino, ao venceu este sábado, 17, o FC Llana, do Sal, por 1-0. A final foi disputada no Estádio Marcelo Leitão, nos Espargos, ilha do Sal.

O único golo da partida foi apontado por Irlanda Lopes aos 10 minutos da primeira parte. O Seven Stars conquistou o seu quinto título da história do nacional. O EPIF tem dois nacionais e o FC Llana tem um. Depois da final, foram entregues os prémios individuais e colectivos do campeonato nacional da época 2018/2019. A jogadora Jocilene Martins, foi considerada a melhor jogadora da prova. Depois de cada encontro os treinadores elegeram a melhor jogadora do encontro, e somando todos os votos, a jogadora da Llana foi a que teve mais pontos.

Lista dos premiados Campeã: Seven Stars

Vice Campeã: FC Llana

Fair Play: FC Llana

Melhor Treinador: Gilson Rocha (Seven Stars)

Melhor Jogadora: Jocilene Martins Melhor jogadora jovem: Melany Fortes (Llana) Melhor Marcadora: Ivania Moreira

Guarda-redes Menos batida: Dilvania Teixeira

