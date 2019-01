Desporto em 2018: O ano da vitória de Cabo Verde em organizar grandes eventos internacionais

​O Ano 2018 fica assinalado pela primeira participação de Cabo Verde numa Olimpíade de Xadrez, pelo título de campeão do Mundo nos 60 metros barreiras conquistado pelo atleta paralímpico Gracelino Barbosa, a que se associa a vitória da candidatura de Cabo Verde à organização dos Jogos Africanos de Praia’2019 e do Campeonato Africano das Nações de andebol’2024, bem como o triunfo da candidatura de Cabo Verde à organização da Taça Clubes Campeões Africanos em andebol femininos em 2019.

Outro grande acontecimento é o facto da praia de Santa Maria, na ilha do Sal, ter recebido em Fevereiro o I Circuito Mundial de kitsurf, nas modalidades de ondas e free style, num ano que o Conselho Nacional do Desporto debateu o Ordenamento Jurídico, considerado o maior desafio do desporto cabo-verdiano.

A Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde, ONAD-CV, organizou no Estádio Nacional, o I Seminário da CPLP Desportivos da Luta contra a Dopagem no Desporto e a Apresentação da Combinação de Resultados Desportivos. A Academia Olímpica Cabo-verdiana capacitou clubes olímpicos em Educação de Valores Olímpicos e oComité Olímpico Cabo-verdiano lançou o livro “Movimento Olímpico em Cabo Verde - 30 anos de História”.

Cabo Verde participou nos Jogos Africanos da Juventude em Buenos Aires, Argentina eterminou a sua participação com o atleta Marcelo Gomes melhorar a sua marca nos 100 metros e desclassificação da também velocista Adriana Almeida. O país esteve nos III Jogos Africanos da Juventude.

Futebol

A Académica da Praia sagrou-se Campeã de Cabo Verde, após um longo jejum de mais de três décadas e o Sporting Clube da Praia venceu a Taça Cabo Verde. Em femininos a equipa de Liana da ilha do Sal sagrou-se campeã nacional em sénior, na final realizada na Ilha da Boa Vista.

A selecção cabo-verdiana de futebol sub-16 conquistou a medalha de prata nos XI Jogos da CPLP, em São Tomé e Príncipe. Foi oficializada a primeira selecção feminina de futebol. com Silvério Nédio, a ser indigitada selecionadora da categoria.

A equipa da EPIF sagrou-se campeã de Cabo Verde em sub-19, a Esperança da Calheta, do professor Ambrósio Furtado, venceu o campeonato nacional em sub-17. Kleiton (Calheta) foi eleito melhor jogador do ano na categoria.

O técnico português Rui Águas regressa ao comando da selecção nacional, Cabo Verde recebe a visita do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e da Confederação Africana de Futebol (CAF), Ahmed Ahmed.

A FCF homenageou o V aniversário dos “Tubarões Azuis” em CAN’2013 em África do Sul, com o lançamento de uma revista especial sobre a efeméride.

A selecção cabo-verdiana de futebol em sub-17 disputou, pela primeira vez, as eliminatórias da Zona UFOA (União das Federações Oeste africanas) realizado em Setembro em Dakar.

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) aproveitou jogos contra as selecções de Argélia e Andorra, em Argel e Lisboa, respectivamente, para homenagear os 40 anos da composição da primeira selecção cabo-verdiana da modalidade. A EFAT representou Cabo Verde no Campeonato Africano da Gâmbia de FutebolNet regressou com a Taça Fair-Play.

Basquetebol

Bairro

O antigo treinador da Académica do Mindelo, Anacleto Monteiro “Kula” foi contratado como novo técnico da equipa de basquetebol do Bairro Craveiro Lopes e logo na sua primeira época conquistou os campeonatos de Santiago Sul e de Cabo Verde.

O basquetebolista gigante internacional cabo-verdiano Edy Walter Tavares venceu o campeonato da Espanha e sagrou-se campeã da Europa, ao serviço do Real Madrid

O director de Operações da NBA África, Franck Traoré, manifestou a sua determinação em trazer o programa Jr. NBA à Cabo Verde, a selecção de sub-18 foi a Moçambique participar no Afrobasket.

A Federação Cabo-verdiana de Basquetebol assina convénio com a Federação Espanhola, a selecção nacional 3x3 foi a Benim e qualificar-se para fase final em Lomé (Togo).

A Federação Cabo-verdiana de Basquetebol promove formação de nível II para treinadores e Árbitro numa parceria com a Federação Portuguesa e apresenta António Moreira como seleccionador nacional feminno.

Atletismo

Greacelino Mundial França

Gracelino Barbosa, atleta paralímpico, terminou a X edição do Campeonato doMundoda Federação Internacional de Desporto Para-Atletas com Deficiência Intelectual (INAS), disputado na pista coberta, em Val de Reuil, França, com três medalhas, dos quais uma de ouro nos 60 metros livres, outra de prata nos 60 metros barreiras e uma de bronze nos 200 metros.

Jordin Andrade representou Cabo Verde na prova dos 400 metros barreiras no Campeonato Ibero-americano de Atletismo.

A selecção nacional de atletismo sub-16 bateu o record de medalhas nos XI Jogos da CPLP em São Tomé e Príncipe. Nos Jogos Africanos da Juventude, Adriana Almeida, bateu o record nacional dos 100 e 200 metros nos e classificou-se 5ª posição da final.

A “Emicela Team Cabo Verde” fez histórias com atletas como Wilson Cabral, Sérgio Dias, Danilson Pereira ao ganharem o Haria Extreme de Lanzarote, a meia maratona em Gran Canárias nos 21 quilómetros, a7ª edição da prova da Montanha “Entre Cortijos”, e a maratona de Transvulcania nas Canárias.

Sandra Teixeira e Joaquim Fortes classificaram-se na segunda e terceira posição, da categoria sénior femininos e masculinos, respectivamente, na prova da meia-maratona, enquadrada na 37ª Maratona Internacional de Macau.

Orlando Silva venceu prova rainha da “Boa Vista Ultramarathon 150Km Non Stop

Judo

O ano terminou com a judoca internacional cabo-verdiana Djamila Correia e Silva, bolseira da Solidariedade Olímpica para os Jogos de Tokio’2020 a conquistar a medalha de bronze no “Open Camarões” na prova de -52 quilogramas.

Esta foi a segunda medalha alcançada pelo judo cabo-verdiano em provas internacionais no espaço de uma semana, já que uma antes Adysângela Moniz alcançou o mesmo feito no Open de Dakar (Senegal).

Ténis

O tenista de São Vicente Marvim Silva e Nadine Pina (Santiago Sul) sagraram-se campeões de Cabo Verde 2017/18 em séniores, ao vencerem Samuel Fortes (Santo Antão) e Sílvia Nascimento (Santiago Sul) na final realizada na Cidade da Praia.

Em juniores, Gildo de Jesus chamou a si o título de campeão de Cabo Verde e em veteranos, Orlando Lima (Santiago Sul) conquistou o nacional da modalidade.

Taekwondo

Orientada pelo grão mestre Joe Pina, a selecção nacional conquistou três medalhas de bronze no Campeonato Africano de Taekwondo em Agadir, Marrocos.

A selecção de Cabo Verde de sub-18 esteve na Tunísia no World Taekwondo Junior Championships, torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires (Argentina).

Andebol

A equipa sénior feminina do Clube Desportivo ABC, da Cidade da Praia, conquistou o oitavo campeonato consecutivo de Cabo Verde e a formação do Atlético, de São Vicente, venceu o nacional da modalidade em séniores masculino.

A selecção de andebol feminina, sub-18, esteve na Argélia, nos Jogos Africanos da Juventude.

Xadrez

A selecção cabo-verdiana integrada pelos xadrezistas António Monteiro, Eder Pereira, Luís Barros e Luís Fernandes sendo a delegação chefiada pelo presidente da federação nacional da modalidade, Francisco Carapinha, participa pela primeira vez numa Olimpíada de Xadrez, neste caso a 43ª, que decorreu em Batumi com o concurso de 189 países.

Desportos Náuticos

A selecção de Cabo Verde de surf competiu no “Africa Tour Surf” em Dakar, onde o tarrafalense Kabungo coloca o país no quinto lugar do certame . Em natação, Salsa Alakari da Suíça e Ousseynou Gueye do Senegal venceram o São Silvestre de Tarrafal.

