​Esperança da Calheta, ABC de Patim, EFIZ e Sporting da Boa Vista vitoriosos no arranque do nacional sub-17

A Esperança da Calheta iniciou a defesa do título de Cabo Verde em futebol sub-17 com uma vitória (3-0) sobre a Kumunidadi, em partida da primeira jornada do Grupo B, realizada ontem, no Estádio Municipal de Tira-Chapéu.

No jogo que inaugurou o grupo, realizado no mesmo recinto desportivo, o ABC de Patim venceu o Beira Mar, da Ilha do Maio, pelo mesmo resultado.

Para o Grupo A, cujos jogos são realizados no Estádio Adérito Sena, na Ilha de São Vicente, o EFIZ, representante da ilha do Sal, derrotou o EFID do Paul (Santo Antão Norte) por 3-1, enquanto o Sporting da Boa Vista superiorizou-se à Académica do Porto Novo e alcançou uma vitória de 3-0.

Os jogos deste grupo prosseguem no sábado, com os encontros Cantareira (São Vicente) – Académica da Boa Vista e AJAT-SN (São Nicolau) – EFID, ficando isentas nesta segunda jornada as formações da Académica do Porto Novo e EFIZ, da ilha do Sal.

De acordo com o modelo proposto pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), que organiza a prova, em São Vicente estão concentradas as equipas campeãs das regiões desportivas de Santo Antão (Norte e Sul), São Vicente, São Nicolau, Sal e Boa Vista.

A cidade da Praia, por seu lado, acolhe o campeão em título, Esperança da Calheta, e os campeões regionais do Maio, Santiago Sul, Fogo e Brava.

Os jogos da fase de grupos disputam-se nos dias 28 e 30, e 01 de Abril. A final está marcada para o dia 06 de Abril, sendo que dois dias antes, no dia 04, serão conhecidos os finalistas.

As meias-finais e a final terão como palco o Estádio Adérito Sena, no Mindelo.