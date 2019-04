Cantareira e EFIZ disputam final do nacional de futebol sub-17

As equipas do Cantareira (São Vicente) e do EFIZ (Sal) disputam este sábado,às 15:30, no Mindelo, a final do campeonato de Cabo Verde de futebol no escalão sub-17.

Destaque das meias-finais, disputadas ontem, em São Vicente, para a equipa do Cantareira, que cilindrou a formação da Esperança da Calheta (Santiago), campeã em título, por 7-0. Ao intervalo a equipa de São Vicente vencia por 4-0, golos apontados por Kéu (29 minutos), Élvis (31), Kenny (33) e Diego (37). Na segunda parte, ante reacção nula da equipa de Santiago, o Cantareira apontou mais três golos, por intermédio de Kenny (66), que bisou, e Badiss que apontou, igualmente, dois golos (64 e 67). No segundo jogo da tarde, a formação da EFIZ derrotou o ABC de Patim (Fogo) por 4-2, com 1-0 ao intervalo, golo apontado por Edu aos 20 minutos, resultado magro tantas foram as oportunidades de golo criadas e desperdiçadas pelos avançados salenses. Na segunda parte, o ABC de Patim ainda esboçou uma reacção, logo aos 05 minutos, quando empatou o jogo, por intermédio de Hélio, mas logo de seguida a EFIZ regressou ao comando do jogo e chegou aos 4-1, golos apontados por Fabrício (11), Edu (17), que bisou na partida, e Iá (22). O ABC de Patim reduziu para 2-4, aos 24 minutos, através de um auto-golo do defesa Patrick, da EFIZ, resultado final.

