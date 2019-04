Cantareira sagra-se campeão de Cabo Verde em sub-17

O Cantareira conquistou,sábado, o título de campeão de Cabo Verde em futebol sub-17 ao derrotar o EFIZ (Sal) por 6-5 no desempate por pontapés da marca da grande penalidade, após empate (2-2) no tempo regulamentar.

Numa partida digna de uma final, a equipa da casa, Cantareira do Monte Sossego, foi a primeira a marcar, aos 44 minutos, mas dez minutos depois a equipa salense restabeleceu a igualdade no marcador por intermédio de Edu.

O EFIZ operou a reviravolta no marcador à passagem do minuto 72, por Luís, mas o Cantareira viria a restabelecer a igualdade por intermédio de Wendel, já nos descontos (80+4), uma vez que os jogos neste escalão têm o tempo de 80 minutos, divididos em dois períodos de 40 minutos, cada.

No prolongamento manteve-se o empate a dois golos e, no desempate por pontapés da marca da grande penalidade, a equipa do Cantareira foi mais feliz e fez a festa do título de Cabo Verde no escalão sub-17 ao vencer por 6-5.

O campeonato de Cabo Verde em sub-17 foi organizado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), e, em São Vicente, concentram-se, na fase de grupos, as equipas campeãs das regiões desportivas de Santo Antão (Norte e Sul), São Vicente, São Nicolau, Sal e Boa Vista.

Na Cidade da Praia, de acordo com o modelo da FCF, o grupo foi formado pelos campeões regionais de Santiago Norte, Maio, Santiago Sul, Fogo e Brava.