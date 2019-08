​Selecção feminina consegue primeira vitória no Afrobasket´2019

A selecção feminina de basquetebol venceu hoje o primeiro jogo no Afrobasket´2019, ao derrotar a formação do Quénia por 64-57.

Cabo Verde esteve à frente do placar desde o início da partida, sendo que no primeiro período vencia por 16-12 e no segundo período por 32-23.

Já no terceiro período a selecção feminina nacional comandava o encontro com 53-37, tendo fechado a partida no quarto período com o resultado de 64-57.

O próximo jogo de Cabo Verde é frente à congénere de Moçambique, com olhos postos na passagem à segunda fase.

O Afrobasket’2019 feminino conta com o concurso de 12 selecções nacionais que estão divididas em quatro grupos de três equipas cada.

Grupo A: Senegal, Costa do Marfim e Egipto

Grupo B: Tunísia, Camarões e Nigéria

Grupo C: Mali, Angola e Congo

Grupo D: Quénia, Cabo Verde e Moçambique