Afrobasket 2019: Cabo Verde perde com Angola e fica pelo caminho

​A selecção cabo-verdiana de basquetebol masculina de sub-16 encerrou ontem à noite a fase de grupos do Afrobasket 2019 com uma derrota (69-56) frente a Angola, no pavilhão desportivo Vává Duarte. Os 'tubarões' estão assim afastados das meias-finais.

No derby lusófono, referente ao Grupo A, a equipa nacional de Angola foi a melhor ao vencer os quatro períodos, pelos parciais de 19-16, 21-18, 15-13 e 14-9.

Com esta derrota, a terceira consecutiva, ao cabo de quatro jogos, Cabo Verde terminou a fase de grupo com cinco pontos (uma vitória e três derrotas) e fica pelo caminho, assim como Angola (seis pontos) e Argélia, com quatro pontos.

Egipto, com oito pontos, e Nigéria, com sete, são os apurados do grupo A, pelo que vão defrontar a Guiné Conacri e Mali, respectivamente, nas meias-finais.

No grupo B, Mali somou oito pontos, seguido da Guiné Conacri, com sete. Tunísia, com seis pontos, Ruanda, com cinco, e Costa do Marfim, com quatro pontos, ficam pelo caminho.

Resultados da última jornada:

Grupo A: Nigéria 75 – Argélia 64 e Angola 69 – Cabo Verde 56

Grupo B: Guiné Conacri 48 – Mali 54 e Tunísia, 88 – Ruanda 75