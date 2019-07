Afrobasket U16: Cabo Verde vence Argélia (53-48)

A selecção cabo-verdiana de basquetebol masculina iniciou o Afrobasket em sub-16, com uma vitória de 53-48 sobre a Argélia. O jogo da primeira jornada desta prova da FIBA-África, realizou-se no pavilhão desportivo Vává Duarte, na noite desta sexta-feira.

Para esta vitória valeu, sobretudo, a forma como o conjunto cabo-verdiano soube contrariar a ofensiva argelina, numa partida na qual a dupla Davide Buccilli e Hugo Silva se destacou com 34 pontos no total da equipa, marcando 17 pontos cada, enquanto Diogo Monteiro contribuiu com 11 pontos da sua conta pessoal.

A Argélia, terceira classificada no Afrobasket’sub-16 de 2017, vencera o primeiro período por 17-10 e chegara ao intervalo com vantagem de oito pontos, 35-23

Cabo Verde, no entanto, deu a cambalhota no “placard” para vencer o terceiro quarto com 45-38 pontos, ao limitar a Argélia a somar apenas três pontos no quarto trimestre, com uma vitória por 15 a 3 no último período, por 53-48 pontos, para a alegria da torcida crioula.

Cabo Verde venceu assim a partida que abriu o Grupo A, constituído anda pelas equipas nacionais da Angola, do Egipto e da Nigéria, para além da Argélia.

No jogo inaugural deste torneio continental a nível de formação, o combinado nacional do Mali venceu a sua congénere da Tunísia por 61-57, em partida a contar para o Grupo B.

A Poule B é composta pelas selecções do Mali, da Tunísia, da Costa do Marfim, do Ruanda e da Guiné Conacri.

Para este sábado, a torneio avança para a sua segunda jornada, com mais dois jogos.

Para o Grupo A, a Costa do Marfim defronta esta tarde a Guiné Conacri, para logo de seguida a equipa nacional da Nigéria defrontar o Egipto em jogo referente ao Grupo B desta prova.