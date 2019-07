Cabo Verde consente segunda derrota em três jogos

A selecção masculina de Cabo Verde de sub-16 encaixou na noite de segunda-feira a sua segunda derrota no Afrobasket’2019, frente ao Egipto por 43-76 no pavilhão desportivo “Vává Duarte”, em partida referente à terceira jornada do Grupo A.

O combinado nacional entrou mal no primeiro período (04-22), mas teve uma grande recuperação no segundo e terceiro tempo para vencer, por 14-13 e 18-16, respectivamente. Certo é que a formação do Norte de África voltou a agigantar-se no quarto e último período no qual colocou o “placard” a seu favor com um esclarecido 07-25. Com este resultado, Cabo Verde sofreu o segundo desaire em três jogos, ao passo que o Egipto soma por vitória as três partidas realizadas diante da Nigéria, de Angola e de Cabo Verde. No primeiro jogo deste grupo, também realizado na mesma noite, a selecção nacional de Angola alcançou a sua primeira vitória, no final de dois jogos, ao levar de vencida a Argélia por 53-73. Já para a Poule B, a Guiné Conacri ganhou o Ruanda por 63-47, ao passo que o Mali derrotou a Costa do Marfim por 65-57.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.