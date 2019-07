Afrobasket Sub-16: Cabo Verde perde com a Nigéria

​A selecção cabo-verdiana de basquetebol em sub-16 masculina sofreu na noite de domingo uma derrota de 39-64 frente à Nigéria, em jogo do Afrobaste’2019 da categoria, que decore desde sexta-feira, 05, no pavilhão desportivo “Vává Duarte”.

Em jogo alusivo ao Grupo A, Cabo Verde resistiu à força das Águias da Nigéria apenas no primeiro período, em que o resultado foi favorável aos anfitriões, 13-11.

No segundo período, a equipa nacional da Nigéria voltou o marcador a seu favor, ao vencer por 20-07, seguindo-se 16-16 e 17-08, no segundo e terceiro períodos, respectivamente.

Com este resultado, a Nigéria redimiu-se da derrota consentida na jornada inaugural frente ao Egipto, ao passo que Cabo Verde consente o seu primeiro desaire, após o triunfo na primeira jornada.

No outro jogo da poule, o Egipto levou de vencida a selecção nacional de Angola por 86-61, pelo que soma por vitórias os dois jogos já realizados e lidera de forma isolada o Grupo A.

Nas duas primeiras partidas realizadas, ainda neste domingo, a Guiné Conacri ganhou à Tunísia por 63-57, ao passo que o Ruanda venceu a Costa do Marfim por 62-60.

O Egipto lidera a Poule A com 04, seguida da Nigéria e cabo Verde com 03 cada, enquanto Argélia e Angola somam 01 pontos cada, com derrotas em cada uma das partidas realizadas.

O Grupo B é comandado pela Guiné Conacri, com 04 pontos em dois jogos, seguida do Mali (01 jogo), Ruanda (01 jogo), Costa do Marfim (dois jogos e duas derrotas) e Tunísia (dois jogos e duas derrotas), com 02 pontos cada.

O Afrobasket sub-16 prossegue hoje, com a realização de mais quatro jogos.

As 12:45 Ruanda defronta a Guine Conacri (Grupo B), as 15:00 defrontam-se as formações da Argélia e Angola (Grupo A), às 17:15 Mali – Costa do Marfim (Grupo B) e as 19:30 Cabo Verde – Egipto.