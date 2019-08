Bispo ou Cavalo?

Para ilustrar este tema, extraímos o diagrama em pauta da partida Golombek vs Keres, Margarete, 1939.

Mais importante do que o peão a mais das brancas é saber qual das duas figuras é mais forte nesta posição. Para isso temos que analisar mais de perto o diagrama. Para se orientar em posições do tipo, neste caso finais de Cavalo contra Bispo, deve-se ter em mente algumas generalidades. No xadrez é bom que se parta de certas generalidades, mas no fundo o que conta é a análise concreta de determinada posição. Comecemos pelas generalidades: em posições fechadas o Cavalo é superior ao Bispo; em posições abertas, pelo contrário (posições com nenhum ou poucos peões no centro) o Bispo é esmagadoramente superior ao Cavalo; em formações assimétricas de peões, por exemplo, dois contra três peões na ala da Dama, e três contra dois na ala do Rei, quanto maior for a assimetria, mais superior é o Bispo. Agora passemos à parte prática da análise.

Como já foi dito, esta partida foi disputada entre Golombek e Keres, em Margarete, em 1939. As brancas têm um peão passado em e4. É forte? Não, pelo contrário. Dentro em breve constituirá uma preocupação permanente das brancas. As pretas têm uma maioria de peões na ala da Dama, o que lhes permitirá, na devida altura, criar um peão passado. Aqui, depois de estudada as especificidades da posição, concretiza-se uma importante generalidade: em estruturas assimétricas de peões o Bispo é, na maioria das vezes, superior ao Cavalo. É este o caso no diagrama em análise. Vejamos.

(Em posições abertas o Bispo é quase sempre superior ao Cavalo)

1…Bf2! As pretas obrigam as brancas a avançar o peão g, o que enfraquece a sua estrutura de peões na ala do Rei. 2.g4 (2.Ce2 não era melhor: Rf6.3.Rd3 Re5. 4g4 a5!)

2…Rf6 3.Re2 Bd4 4.Rf3. As brancas reservam a casa d3 para o seu Cavalo. O plano de defesa das brancas é simples: impedir que o Rei adversário penetre no interior das suas forças. Se o conseguir, a partida está empatada. 4… a5 5.g5+ Re5 6.Cd3+ Rd6 7.h4 b5. Depois de c6-c5-c4 a fortaleza branca cai por terra. 8.Ce1 Bc5 9.Cd3 Bb6 10.Cf4 Bd4 11.Cd3 c5 12.Cf4...c4 13.bxc4 bxc4 14.Cd5 Re5 ameaça c4-c3 15.Cf6 h5! 16. Cd5 c3 17.Cf4 c2 18.Cd3+ Rd6 19.Re2 Bb2! Força a transposição para uma final de peões ganho. Rd2 c1=D+ 21.Cxc1 Bxc1+ 22.Rxc1 Re5 23.Rb2 Rxe4 24.Ra3 Rf4 25.Ra4 Rg4 26.Rxa5 Rxh4 27.Rb5 Rxg5 28.a4 h4 e as brancas desistem, por causa de 29.a5 h3 30.a6 h2 31.a7 h1=D





Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 925 de 21 de Agosto de 2019.