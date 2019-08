Virgil Van Dijk vence prémio de jogador do ano para a UEFA

Defesa holandês venceu prémio de melhor jogador da última época derrotando Messi e Cristiano Ronaldo. Van Dijk foi também nomeado como melhor defesa.

Virgil Van Dijk é o melhor jogador do ano para a UEFA. O prémio foi anunciado hoje à tarde durante o sorteio da edição deste ano da Liga dos Campeões. Para além deste prémio, onde ultrapassou CR7 e Messi nas preferências do júri, Van Dijk, do Liverpool, foi também escolhido para receber o prémio de melhor defesa.

Também do Liverpool, Alison Becker foi escolhido como melhor guarda-redes e Frenkie de Jong, agora no Barcelona, foi nomeado como melhor médio por causa do desempenho que teve na época passada no Ajax de Amsterdão, que chegou às meias finais da Liga dos Campeões. Como melhor avançado, a UEFA distinguiu o astro argentino do Barcelona, Lionel Messi.

Destaque, igualmente, para o futebol feminino onde a inglesa Lucy Bronze, internacional inglesa que joga no Olympique Lyonnais, foi escolhida como melhor jogadora da última época.