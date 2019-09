São Vicente receberá etapa da Ocean Race

Depois de cidades como Haia, na Holanda, Aarhus, na Dinamarca ou Alicante, em Espanha, e que será o ponto de partida para a prova, a organização da Ocean Race confirmou que Mindelo vai receber uma das etapas da corrida na edição 2021-22.

“É emocionante poder introduzir uma nova paragem na corrida e envolver os fãs numa parte nova e diferente do mundo em comparação com as edições anteriores”, disse Johan Salén, director da Ocean Race.

"Com a sua localização, Cabo Verde tem uma forte tradição marítima e também mostra grande interesse e progresso em iniciativas de sustentabilidade, o que a torna uma opção natural para a corrida", acrescentou.

"Cabo Verde está muito feliz por ter sido escolhido para sediar uma paragem na edição de 2021-22 da Ocean Race e está profundamente honrado por ser o primeiro participante de todos os países da África Ocidental", disse o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. "Estamos ansiosos para receber as equipas e seus muitos fãs".

Os navios que participam, disse a organização, vão ficar fundeados no Porto Grande, no Mindelo, naquela que será uma das paragens mais curtas da edição da corrida.

“Esta é uma excelente oportunidade para mostrar o melhor do que Cabo Verde tem para oferecer e é um grande salto para a nossa economia marítima”, acrescentou Jorge Maurício, presidente da ENAPOR. "Estamos empolgados em abrir o nossos portos - e o nossos corações - para o mundo."