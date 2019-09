Andebol: Equipas cabo-verdianas já conhecem os seus adversários na liga dos campeões africanos

​As equipas cabo-verdianas conheceram terça-feira os seus adversários na liga dos campeões africanos de clubes, em andebol masculino e feminino, a realizar-se de 3 a 14 de Outubro, na cidade da Praia.

De acordo com o sorteio realizado no Níger, a equipa masculina do Desportivo da Praia integra o grupo B, juntamente com as formações do Zamalek (Egipto), Widad Samara( Marrocos), FAP ( Camarões) e Etoile (RD Congo).

O outro representante masculino, o Atlético do Mindelo, ficou no grupo A, com as equipas de Sporting Clube (Egipto), Interclube (Angola), JSK (RD Congo) e Red Star (Costa do Marfim).

Em femininos, o Atlético do Mindelo vai defrontar as equipas do Petro de Atlético (Angola), Abo Sport (RD Congo) e Evakuca (Congo), no grupo B.

Já o grupo A é composto pelas formações de Primeiro Agosto (Angola), DGSP (República do Congo), HC Hertage (RD Congo), FAP (Camarões) e Bandama (Costa do Marfim).

O torneio vai contar com a participação de 20 equipas, 10 masculinas e 10 femininas e vai ser disputado no pavilhão Vavá Duarte e no polivalente do Bairro.

As equipas do Atlético (masculino) e Amarante (feminino), ambas de São Vicente, participam como campeãs de Cabo Verde, enquanto que o Desportivo da Praia ( masculino) na qualidade de vice-campeão nacional.

Cabo Verde foi escolhido em 2018 para acolher o 41º Campeonato Africano de Clubes Campeões de Andebol, depois de uma visita do vice-presidente da CAHB, que concluiu positivamente sobre as condições do país para acolher o evento.