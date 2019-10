Já não há equipas nacionais na Liga dos Campeões de Andebol

​As equipas representantes de Cabo Verde na 41ª edição do Campeonato Africano de Clubes Campeões de Andebol ficaram fora dos quartos de final da competição, que decorre desde 04 de Outubro, na cidade da Praia.

Depois das eliminações, nesta terça-feira, 08, das equipas masculinas do Desportivo da Praia e Atlético de Mindelo, ontem, a formação feminina do Atlético de Mindelo, que era a última esperança cabo-verdiana na prova, foi derrotada pelo Petro de Luanda (Angola) e ficou igualmente eliminada.

Nesta última partida, a equipa feminina do Atlético do Mindelo perdeu por 09-39 ante às angolanas, que desde os minutos iniciais da partida demonstraram a sua supremacia técnica e física.

O intervalo terminou com uma diferença de 16 bolas (19-03), favorável às angolanas.

Os jogos dos quatros de final arrancam esta quinta-feira, 10, no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte e no polivalente do Bairro Craveiro Lopes.

As equipas cabo-verdianas, Atlético do Mindelo (masculinos e femininos) e Desportivo (masculinos), não venceram nenhuma partida nesta competição.

O torneio conta com a participação de 19 equipas, dez masculinas e nove femininas, e está a ser disputado no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte e no polivalente do Bairro Craveiro Lopes.

As equipas do Atlético, masculina e feminina, de São Vicente, participam como campeãs de Cabo Verde, enquanto o Desportivo da Praia (masculino) na qualidade de vice-campeão nacional.