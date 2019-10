Equipas masculinas de andebol estreiam-se com derrota

As equipas masculinas do Atlético do Mindelo e Desportivo da Praia estrearam-se com derrota na liga dos campeões africanos de clubes em andebol.

A liga dos campeões africanos de clubes de andebol que arrancou na sexta-feira, na cidade da Praia conta com a participação de 19 equipas.

O Atlético do Mindelo perdeu por 34-32 ante ao Reds Stars, da Costa do Marfim, em jogo referente à primeira jornada do A, num encontro em que ao intervalo as duas equipas estava empatadas a 15 bolas.

Na segunda parte, que foi pautada pelo equilíbrio, a maior concentração da equipa adversária e uma alguma displicência dos jogadores cabo-verdianos, acabou por ditar a derrota do Atlético do Mindelo nos instantes finais da partida.

Já o Desportivo da Praia, que jogou no pavilhão do Bairro Craveiro Lopes, perdeu por 45-25 ante ao Zamalek (Egipto), actuais detenctores do título africano, partida essa referente ao grupo B.

Nos outros jogos deste primeiro dia de competição, no grupo B, o DGSP (República do Congo) venceu o Bandama da Costa do Marfim por 32-28, enquanto para a poule A o Sporting de Alexandria (Egipto) venceu o Inter Clube de Luanda por 35-25.

A formação feminina do Atlético do Mindelo, tem a sua estreia marcada na competição para a próxima quarta-feira, 09, às 12:00, ante a formação do Evabuka (DR Congo), no polivalente do Bairro Craveiro Lopes.

De acordo com o sorteio realizado no Níger, a equipa masculina do Desportivo da Praia integra o grupo B, juntamente com as formações do Zamalek (Egipto), Widad Samara (Marrocos), FAP (Camarões) e Etoile (RD Congo).

O outro representante masculino, o Atlético do Mindelo, ficou na poule A, com as equipas de Sporting Clube (Egipto), Interclube (Angola), JSK (RD Congo) e Red Star (Costa do Marfim).

Nos femininos, o Atlético do Mindelo vai defrontar as equipas do Petro de Atlético (Angola), Abo Sport (RD Congo) e Evakuca (Congo), no grupo B.

Já o grupo A é composto pelas formações de Primeiro Agosto (Angola), DGSP (República do Congo), HC Hertage (RD Congo), FAP (Camarões) e Bandama (Costa do Marfim).

O torneio, a realizar-se de 04 a 14 de Outubro, conta com a participação de 19 equipas, 10 masculinos e nove femininos e vai ser disputado no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte e no polivalente do Bairro Craveiro Lopes.

As equipas do Atlético (masculino) e Amarante (feminino), ambas de São Vicente, participam como campeãs de Cabo Verde, enquanto que o Desportivo da Praia (masculino) na qualidade de vice-campeão nacional.

Resultados dos jogos da primeira jornada

Grupo A: Atlético 32 – Red Star 34, Sporting 34 – Inter Club 25

Grupo B: Zamalek 45 – Desportivo 25, DGSP 32 – Bandama 28