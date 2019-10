Atlético do Mindelo (feminino) perde no jogo de estreia

A equipa feminina do Atlético do Mindelo perdeu com o Abo Sport (RD Congo) por 21-38, no seu jogo de estreia na liga dos campeões africanos de clubes em andebol, que decorre na cidade da Praia.

Na primeira jornada do grupo B, realizada no pavilhão Vavá Duarte, as congolesas foram mais fortes durante os 60 minutos, e venceram as cabo-verdianas na sua primeira aparição numa competição internacional.

Já no outro jogo da categoria feminina, realizado no polivalente do Bairro, a DGPS (RD Congo) e a FAP (Camarões) empataram a 28 bolas, partida referente ao grupo B.

Em masculinos, a contar para a segunda jornada do grupo A, o Atlético somou a sua segunda derrota ao perder por 26-46 com o Inter Clube de Luanda (Angola), num encontro em que a equipa cabo-verdiana apresentou alguma reacção no meio da segunda parte, mas insuficiente para alterar a marcha do marcador.

O Desportivo da Praia, que integra o B, defrontou a Widad Samara, dos Marrocos, no pavilhão do Bairro, e voltou a perder, desta feita por 23-37, claudicando também as chances de chegar à próxima fase (quartas de final) da competição.

Nos outros jogos deste segundo dia da prova, o Zamalek do Egipto conseguiu a sua segunda vitória por 41-26 ante ao Etolie (RD Congo) e o Sporting de Alexandria, também do Egipto, venceu o Red Star (Costa do Marfim) por 29-21.

O torneio, a realizar-se de 04 a 14 de Outubro, conta a participação de 19 equipas, 10 masculinos e nove femininos e está a ser disputado no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte e no polivalente do Bairro Craveiro Lopes.

As equipas do Atlético, masculina e feminina, de São Vicente, participam como campeãs de Cabo Verde, enquanto o Desportivo da Praia (masculino) na qualidade de vice-campeão nacional.

Cabo Verde foi escolhido em 2018 para acolher este 41º Campeonato Africano de Clubes Campeões de Andebol, depois de uma visita do vice-presidente da CAHB, que concluiu positivamente sobre as condições do país para acolher o evento.