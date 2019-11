CAN’2021: Cabo Verde empata com Moçambique

A selecção nacional de futebol empatou a duas bolas esta tarde no Estádio Nacional, na cidade da Praia, em jogo de segunda jornada com Moçambique em jogo do Grupo F de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN) 2021.

Garry Rodrigues marcou o primeiro golo de Cabo Verde aos 5 minutos e Moçambique viria a empatar aos 17 minutos. Aos 57 minutos Ryan Mendes voltou a marcar pela selecção Nacional, entretanto, Moçambique empatou aos 91 minutos da segunda parte. Moçambique soma assim 4 pontos, e iguala Camarões no topo da tabela do Grupo F, enquanto Cabo Verde tem 2 pontos e Ruanda que ainda não pontuou está na cauda da tabela classificativa.

