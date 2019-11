Capitão dos ‘tubarões azuis’ despede-se com Medalha de Mérito Desportivo

O Governo vai atribuir a Medalha de Mérito Desportivo a Heldon Ramos ‘Nhuck’, até agora capitão da selecção principal de futebol, que na segunda-feira fez o último jogo pelos 'tubarões azuis'.

Em comunicado, o executivo recorda que 'Nhuck', antigo jogador do Sporting e que chegou a ser emprestado ao Marítimo e ao Vitória de Guimarães, “é um dos maiores ícones” do futebol cabo-verdiano, tendo estado “ligado aos principais momentos da selecção nacional de futebol”.

O extremo, de 31 anos, que passou ainda pelo Córdoba (Espanha) e recentemente pelo futebol da Arábia Saudita, com 15 golos marcados em 50 jogos pela seleção, anunciou a sua retirada, alegando tratar-se de uma decisão há muito planeada, na segunda-feira, após o jogo na cidade da Praia com a congénere de Moçambique (2-2), partida da segunda jornada de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021.

“'Nhuck' personificou o sonho de ser jogador da seleção, a ambição maior de uma geração de jogadores e ajudou, com os seus golos, passes e arrancadas fenomenais, a fazer dos ‘tubarões azuis’ uma seleção respeitada e digna das aspirações dos povos das ilhas e desta nossa pequena grande Nação”, lê-se no comunicado, divulgado ontem ao fim do dia.

“O golo apoteótico de livre que marcou no jogo decisivo contra os Camarões, em Yaoundé, e que nos colocaria na primeira fase final da CAN [2013] de sempre da nossa selecção, seguida da participação muito honrosa naquela mesma CAN na África do Sul, deverão constar entre os grandes momentos da história desportiva do país”, acrescenta.

O Governo refere ainda que pretende atribuir a mesma distinção a outros ex-jogadores da selecção nacional de futebol, “pelos relevantes serviços prestados à nação”.

A seleção de Cabo Verde está a disputar a presença na próxima CAN, de 2021, a realizar nos Camarões. Está incluída no grupo F, juntamente com as seleções dos Camarões, Ruanda e Moçambique.