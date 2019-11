​Câmara do Sal homenageia atletas e equipas da ilha

A Câmara Municipal do Sal realizou, este sábado, a II edição da Gala Sal Campeões 2019, visando homenagear os atletas e equipas que obtiveram marcas desportivas relevantes, no concelho, a nível regional, nacional e internacional, tendo o evento merecido “nota dez”.

A gala Sal Campeões onde foram condecorados 41 melhores desportistas, entre treinadores, dirigentes e entidades ligadas ao desporto, teve lugar, desta vez, num dos hotéis da cidade de Santa Maria, tendo o espaço reservado para o efeito ficado repleto de gente, que prestou brilho à festa que se estendeu para além da meia-noite e meia, pois, intercalada com momentos culturais, e actuação da Banda Municipal.

E, num ambiente de muitos aplausos, foram-se conhecendo os vencedores do ano, nas categorias que se convencionou denominar Categoria Base e Categoria Prestígio, simbolizada com uma estatueta de platina.

Os vencedores foram encontrados através de uma combinação de votos, isto é, entre o júri, responsável por 60 por cento da votação, contra os restantes 40% vindo por parte do público.

Assim, na categoria Atleta Revelação de Desporto Adaptado, masculino e feminino, Ricardo Cabral e Cintia Brito foram considerados os melhores, Marlene Levy mereceu a distinção na categoria atleta feminino do desporto adaptado, e Carlos Resende como o melhor atleta masculino de desporto adaptado.

Melany Fortes, Joicylene Semedo, Luís Maurício, e Elton Ramos foram distinguidos, respectivamente, com a estatueta de melhor atleta revelação feminino, melhor atleta feminino, atleta revelação masculino, e melhor atleta masculino E nas categorias Dirigente do Ano, Treinador do Ano e Árbitro do Ano, Sidney Spínola, Artur Estrela, António Rodrigues, foram os que mais se destacaram, respectivamente.

Já nas categorias Equipa do Ano e Associação do Ano, os vencedores foram Grupo Desportivo Oásis e a Associação Regional de Andebol. O prémio dirigente do ano foi para Albino Lopes, enquanto Júlio Nagana foi distinguido como melhor treinador no ano.

O jornalista Moisés Évora levou o título de melhor repórter desportivo do ano, enquanto o Desporto Salgadinho, leva a estatueta com a marca “Promoção Desportiva do Ano”.

Para além destas distinções, a Gala Sal Campeão propôs também a Categoria de Prestígio, tendo o prémio recaído sobre Alcides Brito, Tchinoa, como é carinhosamente chamado no meio salense.

Outras figuras foram igualmente distinguidas nesta ordem, nomeadamente Plínio Brito, com prémio carreira desportiva, Mitú Monteiro com a estatueta mérito desportivo, e Airton Cozzollino leva a estatueta personalidade do ano.

Continuando nesta categoria, os galardões de Desporto Escolar, e Formação Desportiva, foram, exactamente, para a equipa de vólei da Escola do Ensino Básico e Secundário do Olavo Moniz (EBSOM), e a Escola de Futsal Interzonas EFIZ.

O Prémio Incentivo foi para a Associação Académico Aeroporto do Sal, Nautics sports Eventos, e para o mestre de karaté, Daniel Pina, enquanto o Prémio Dedicação foi para a Escola de Futebol Minifute, a Escola Atletismo Planalto, e para a Academia de Basquetebol do Sal.

No final, e à semelhança do ano passado, ao som da música “We are the champions”, interpretada pela Banda Municipal, todos os nomeados, vencedores e não vencedores receberam um certificado.

Enaltecendo os campeões, o presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes reiterou mais uma vez que “valeu a pena” a opção de ter como prioridade a juventude do Sal.

O vereador de Desporto Euclides do Rosário, para quem a II edição da Gala Sal Campeões 2019 “superou” a anterior, felicitou os campeões tendo, por sua vez, sido surpreendido com uma homenagem pelos funcionários da câmara municipal, ligados à sua vereação, o staff da realização desta edição.