Câmara da Praia vai construir novo clube de ténis nos próximos oito meses

​A Câmara da Praia vai dotar a cidade de uma nova instalação de Clube de Ténis, com quatro campos para a prática da modalidade e instalações de apoio, para que a capital consiga dar um “salto”.

O projecto, segundo avançou o autarca Óscar Santos, já está praticamente concluído, para que o concurso público possa ser lançado em meados de Dezembro, com os trabalhos a iniciar em finais de Janeiro/inicio de Fevereiro entre os bairros de Cidadela e Palmarejo.

As obras têm um prazo máximo de oito meses para a conclusão. O projecto insere-se no quadro do Orçamento Rectificativo do município, alusivo ao ano 2019 que absorve as despesas não previstas “no âmbito da lei” executadas durante o ano em curso.

Texto originalmente publicado na edição icmpressa do Expresso das Ilhas nº 939 de 27 de Novembro de 2019.