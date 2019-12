​Jailson Oliveira vence Boa Vista Ultra Trail nos 150 km

O ultramaratonista cabo-verdiano, Jailson Oliveira, venceu a edição deste ano do Boa Vista Ultra Trail no percurso de 150 km, com o tempo de 18 horas e 13 minutos.

De acordo com informações publicadas na página de Facebook do evento, trata-se do segundo melhor tempo de sempre, apenas a 5 minutos de “um recorde extraordinário”. A prova internacional decorreu sábado e domingo na ilha das dunas.

Em entrevista hoje à Rádio Morabeza, o atleta de 36 anos mostra-se satisfeito por ter conseguido corresponder ao desafio.

“Estou muito feliz. Foi um desafio pessoal porque no ano passado participei nos 120 quilómetros, estava no primeiro lugar, mas acabei por errar o trajecto e fui desclassificado. Treinei muito para que este ano pudesse chegar, pelo menos no fim da corrida”, diz.

A participação de Jailson Oliveira na competição contou com o envolvimento da Mindel Night Run & Walk, um grupo de corredores em São Vicente, que apoiou na sua deslocação e ainda com o apoio de um elemento da organização do Boa Vista Ultra Trail. O ultramaratonista chama a atenção para a necessidade de as instituições do país acreditarem e apostarem mais nos atletas.

“Em termos de atletismo Cabo Verde está mais ou menos, mas é preciso mostrares para depois apostarem em ti. O pessoal não se lembra que até te mostrares tens um percurso a percorrer. Se não acreditarem nos atletas antes de chegarem no seu auge, fica difícil”, entende.

Entre 2015 e 2017 Jailson Oliveira esteve em Portugal, onde conheceu a prova de trail e ganhou algumas competições nos 16, 17 e 20 km.

A edição deste ano do Boa Vista Ultra Trail decorreu entre 30 de Novembro e 1 de Dezembro. A entrega de prémios aconteceu hoje.