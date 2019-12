Atletismo: 39ª Meia-maratona Internacional Samuel Freire e Sandra Freire brilham em Macau

O atleta internacional cabo-verdiano Samuel Freire venceu no passado domingo a 38ª Meia Maratona Internacional de Macau a nível masculino e Sandra Freire ficou no segundo lugar da prova feminina.

De acordo com os resultados oficiais publicados pela organização da prova, Samuel Freire classificou-se no primeiro lugar na sua categoria e quarto na geral, com o tempo de 1 hora, 08 minutos e 09 segundos, ao passo que Sandra Freire, foi vice-campeã da meia maratona e oitava na geral.

Os dois atletas crioulos residentes em Portugal confirmaram, assim, a boa performance de Cabo Verde nesta prova, já que anualmente os representantes deste arquipélago sobem ao pódio desta concorrida prova que se realiza nesta região autónoma da China.

Para a Federação Cabo-verdiana de Atletismo, “face ao grau de dificuldade aliada à qualidade dos concorrentes foi indubitavelmente a melhor prestação de sempre de Cabo Verde neste evento”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 940 de 04 de Dezembro de 2019.